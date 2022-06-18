أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 18يونيو 2022

السبت 18/يونيو/2022 - 08:54 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى بداية تعاملات اليوم السبت على نفس أسعار، أمس الجمعة وجاءت الأسعار كالتالى:

الدولار الأمريكي: 18.71 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع .

اليورو الأوروبي: 19.38 جنيه للشراء، و 19.72 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 22.60 جنيه للشراء، و22.70 جنيه للبيع .

الفرنك السويسرى​ : 18.6985 جنيه للشراء , و18.7883 جنيه للبيع.

100 ين يابانى​: 13.8868 جنيه للشراء , و13.9483 جنيه للبيع .

اليوان الصينى​ : 2.7873 جنيه للشراء , و 2.8008 جنيه للبيع .

الريال السعودي : 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

الدرهم الإماراتي: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع .

الدينار الكويتي: 60.86 جنيه للشراء، و60.14 جنيه للبيع .

دينار أردني : 25.98871 جنيه للشراء، و 26.473907جنيه للبيع .

دينار بحريني : 48.353587جنيه للشراء، و 49.787798جنيه للبيع .

ريال قطري : 4.798671 جنيه للشراء، و 5.155036 جنيه للبيع