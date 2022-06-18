أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 18يونيو 2022

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى بداية تعاملات اليوم السبت على نفس أسعار، أمس الجمعة وجاءت الأسعار كالتالى:
الدولار الأمريكي: 18.71 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع .
اليورو الأوروبي: 19.38 جنيه للشراء، و 19.72 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني: 22.60 جنيه للشراء، و22.70 جنيه للبيع .
الفرنك السويسرى : 18.6985 جنيه للشراء , و18.7883 جنيه للبيع.
100 ين يابانى: 13.8868 جنيه للشراء , و13.9483 جنيه للبيع .
اليوان الصينى : 2.7873 جنيه للشراء , و 2.8008 جنيه للبيع .
الريال السعودي : 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.
الدرهم الإماراتي: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع .
الدينار الكويتي: 60.86 جنيه للشراء، و60.14 جنيه للبيع .
دينار أردني : 25.98871 جنيه للشراء، و 26.473907جنيه للبيع .
دينار بحريني : 48.353587جنيه للشراء، و 49.787798جنيه للبيع .
ريال قطري : 4.798671 جنيه للشراء، و 5.155036 جنيه للبيع