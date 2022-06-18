ads
السبت 18 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 18يونيو 2022

عملات
عملات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى بداية تعاملات اليوم السبت على نفس أسعار، أمس الجمعة وجاءت الأسعار كالتالى:

الدولار  الأمريكي: 18.71 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع .

اليورو الأوروبي:   19.38 جنيه للشراء، و 19.72 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 22.60 جنيه للشراء، و22.70 جنيه للبيع .

الفرنك السويسرى​ : 18.6985 جنيه للشراء , و18.7883 جنيه للبيع.

100 ين يابانى​: 13.8868 جنيه للشراء , و13.9483 جنيه للبيع .

اليوان الصينى​ : 2.7873 جنيه للشراء , و 2.8008 جنيه للبيع .

الريال السعودي : 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

الدرهم الإماراتي:  5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع .
الدينار الكويتي:  60.86 جنيه للشراء، و60.14 جنيه للبيع .

دينار أردني : 25.98871 جنيه للشراء، و 26.473907جنيه للبيع .

دينار بحريني : 48.353587جنيه للشراء، و 49.787798جنيه للبيع .

ريال قطري : 4.798671  جنيه للشراء، و 5.155036 جنيه للبيع 

ads
أسعار العملات الأجنبية الجنيه الإسترليني الدولار الأمريكي أسعار العملات الأجنبية والعربية الدرهم الاماراتي