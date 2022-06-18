عمرو عبدالغني ينضم لمسلسل "أعمل ايه" بطولة خالد الصاوي

السبت 18/يونيو/2022 - 04:32 م

يواصل صناع مسلسل "اعمل ايه" بطولة الفنان خالد الصاوي، تحضيراته للبدء في تصوير المسلسل استعدادًا لانطلاق الموسم الشتوي المقبل.

ويشارك الفنان عمرو عبدالغني، حيث يلعب خلال أحداث العمل دور موظف يعاني من أحد المشكلات الأسرية التي يستعرض بطل المسلسل خالد الصاوي ويترك للجمهور الفرصة في حلها.



وفي السياق ذاته تعاقد صناع العمل مؤخرًا، مع الفنانة صابرين لتقديم دور البطولة النسائية أمام خالد الصاوي في أحداث مسلسل "أعمل ايه".

كما قرر صناعه انطلاق تصويره نهاية يونيو الجاري أو مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير، حيث تعكف الجهة المنتجة خلال الفترة الحالية على إبرام التعاقدات مع الفنانين المرشحين للعمل بشكل رسمي استعدادا لانطلاق التصوير.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الـ 45 حلقة ومن المقرر عرضه خلال موسم الأوف سيزون، ويجسد خالد الصاوى شخصية رب أسرة خلال العمل، ويقدم المسلسل موضوعات اجتماعية تشغل الأسر مع طرح تساؤلات وترك مساحة للجمهور للتفكير فيها.