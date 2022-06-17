ads
الجمعة 17 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يونيه 2022 بالبنوك الحكومية والخاصة

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر صرف الدولار صباح  تعاملات اليوم الجمعة 17 يونية 2022 عند أخر تعاملات أمس الخميس في البنوك وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي - المصري لتنمية الصادرات - MIDBANK - الأهلي الكويتي عند مستوى 18.74 جنيهًا للشراء، 18.79 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك: (الاستثمار العربي) عند مستوى 18.69 جنيهًا للشراء، 18.75 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 18.70 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 18.71 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر 18.71 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib "18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.74 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 18.71 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي 18.72 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني 18.69 جنيه للشراء. 18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 18.74 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

ads
سعر الدولار البنك المركزي البنك المركزى المصرى البنك الأهلي البنك الاهلى المصرى