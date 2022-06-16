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الخميس 16 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة ستار

عرض مسرحية "سيد درويش" من جديد على مسرح البالون

بوستر مسرحية سيد
بوستر مسرحية سيد درويش
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يرفع اليوم الخميس، ستار العرض المسرحي "سيد درويش" مرة أخرى، على مسرح البالون بالعجوزة،بعد نجاحه الكبير الذي حققه في الفترة الماضية.

المسرحية بطولة الفنان ميدو عادل، الذي يعرض دور الفنان الشعبي سيد درويش والفنانة لقاء سويدان التي تشارك في شخصية "جليلة العلامة" وكوكبة من الفنانين منهم سيد جبر، رشا سامي، علاء الحريري، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني وعدد آخر من الفنانين.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الصغيرة بقيادة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، أثاث محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقي، توزيع موسيقى حمادة الحسيني، آراء وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلم ضياء داوود، مخرج وليد سعد، طارق دياب إخراج أشرف عزب.

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سيد درويش مسرحية مسرح البالون عرض اليوم