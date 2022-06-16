برلماني يطالب دول العالم بتحمل مسئوليتها في قضية تغير المُناخ

الخميس 16/يونيو/2022 - 06:09 م

أكد النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، أهمية المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب الذي يُنظم بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ علي مدار يومى ١٥ و١٦ يونيو، مشيرا إلي أنه ينظم لأول مرة في مصر، ويناقش قضية مهمة وهى تغيير المناخ.

وقال البنا علي هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر، أن قضية تغير المناخ التى كانت محور جلسات وفعاليات المؤتمر، تعد من أهم القضايا والتحديات العالمية حاليا، نظرا لارتباطها بما سيواجهه العالم أجمع في المستقبل من مخاطر وتهديدات لحياة الشعوب.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن تفاعل دول العالم مع تلك القضية المهمة أصبح أمرا ضروريا وليس ترفيهيا أو اختياريا، نظرا لأن المخاطر لا تهدد دولة دون الأخرى بل أن الجميع مهدد بآثار تلك التغييرات، الأمر الذى يتطلب سرعة التفاعل مع القضية والتقليل من استخدامات الوقود والاتجاه للطاقة النظيفة والتحول للاقتصاد الأخضر، مطالبا دول العالم بتحمل مسؤوليتها تجاه تلك القضية بشكل جاد.

وثمن البنا، خطوات الدولة في هذا الاتجاه، مشيرا إلي أن مصر من الدول القليلة علي مستوى العالم التى اتخذت خطوات جادة علي أرض الواقع لمواجهة تلك القضية من خلال الاتجاه للطاقة النظيفة وتقليل استخدام الوقود الأحفورى ووضع استراتيجية للاقتصاد الأخضر .

وأكد أن المؤتمر شهد مشاركات وحوار بين جميع النواب الشباب بالعالم، وهو أمر مطلوب خلال الفترة الحالية، مشيرا إلي أن انعقاد نسخة المؤتمر في مصر ، دليل جديد علي ان الدولة المصرية لديها رؤية طموحة وجادة لتمكين الشباب، وهو أمر ليس بجديد حيث أصبحت مصر أرضاً خصبة لتبادل الرؤى والخبرات الشبابية تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية.

وكان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ألقي كلمة الختام للمؤتمر، اليوم، أكد فيها أن مصر ومدينة شرم الشيخ ازدادت فخراً واعتزازاً باستضافتها أعمال النسخة الثامنة للمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، مؤكداً على شعوره بالفخر والاعتزاز بما شهدته جلسات النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب من حالة حوارية راقية وبناءة بين شباب البرلمانيين، تجاه قضية بالغة الخطورة مثل قضية تغير المُناخ.