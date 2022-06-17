ندى علاء تشارك في فيلم "راسيل" بعيد الأضحى

الجمعة 17/يونيو/2022 - 11:41 ص

أعلنت الفنانة الشابة ندى علاء، تعاقدها للمشاركة في فيلم "راسيل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي وإخراج سمير صبحي، ومن المقرر عرضه بجميع دور العرض خلال عيد الأضحى 2022.

وأعربت ندى في تصريحات لها، عن سعادتها بالتعاون مع المخرج سمير صبحي والعمل مع هذه الكوكبة من النجوم الشابة المشاركة في الفيلم وعلى رأسهم الفنان أحمد الفيشاوي، مؤكدة أن الفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن والمغامرات.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، أحمد الشبكشي، منة عرفة، شادي سرور، ندى علاء، إكرامي هجرس، ومن إخراج سمير صبحي.

يشار إلى أن البوستر الرسمي للفيلم تم طرحه أمس 16 يونيو، على أن يتم عرض الفيلم خلال عيد الأضحى 2022 بجميع السينمات ودور العرض.