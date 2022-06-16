"سهولة" للتمويل الاستهلاكي تعقد شراكة مع مجموعة ماجد الفطيم

الخميس 16/يونيو/2022 - 12:50 م

تعاقدت شركة سهولة للتمويل الأستهلاكى مع مجموعة ماجد الفطيم، لتنفيذ ٤ منافذ تسويقيه فى (مول مصر، سيتي سنتر المعادي، سيتي سنتر ألماظة، وسيتي سنتر الإسكندرية) بهدف تعزيز الأهداف التسويقية للشركة وأتاحة خدمات متكاملة للعملاء من استفسارات عن العروض المقدمة وتفعيل وإتاحة خدمات التمويل .

أوضح أحمد الشنواني - المدير التنفيذي لشركة سهولة، ان تلك الشراكة من شأنها تحقيق خدمة افضل لعملاء الشركة و رواد تلك المراكز التجارية بالاضافة الي اتاحة حلول تمويلة تساعد علي زيادة حجم تجارة السلع والخدمات. وأضاف الشنواني أنه تم تنفيذ عدد كبير من عمليات التقسيط عن طريق تطبيق سهولة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢، لترتفع محفظة التمويلات بنسبة ١٤٠٪ لتصل الي ٣٠٠ مليون جم مقارنة بنهاية العام ٢٠٢١، ومن المستهدف زيادة حجم المبيعات الي ٦٠٠ مليون جم بنهاية عام ٢٠٢٢. وفي الوقت ذاته ارتفع عدد العملاء بنسبة ٦٧٪ فى الربع الأول من عام ٢٠٢٢، ومن المستهدف زيادة عدد العملاء بنحو ثلاثة أضعاف بنهاية عام ٢٠٢٢.

و جدير بالذكر أن تطبيق سهولة يقدم العديد من الحلول التمويلية للخدمات والمنتجات على فترات سداد قد تصل إلى ٦٠ شهراً.