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الخميس 16 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.94 في المئة، ما يعادل 384 نقطة، ليصل عند مستوى 41438 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 60.086.371 سهمًا، تمثّل أسهم 350 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 179 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 140 شركة، واستقرت قيمة أسهم 31 شركة.
 

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بورصة كرانشي ارتفاع الأسهم الباكستانية