الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

الخميس 16/يونيو/2022 - 07:09 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.94 في المئة، ما يعادل 384 نقطة، ليصل عند مستوى 41438 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 60.086.371 سهمًا، تمثّل أسهم 350 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 179 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 140 شركة، واستقرت قيمة أسهم 31 شركة.

