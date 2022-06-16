إيمان مصطفي تشارك في فيلم "مغامرات كوكو"

الخميس 16/يونيو/2022 - 02:53 م

تشارك الفنانه الشابه إيمان مصطفى في الفيلم الجديد "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد وشيرين رضا، حيث انتهى المخرج اسماعيل فاروق تصوير ديكور منزل دكتور «كامل» ضمن احداث العمل بأحد استوديوهات ضواحي منطقة الاهرامات.

الفيلم بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، ايهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة «اوس اوس»، نانسي صلاح، مدير تصوير محمد عزمي، اشراف عام هشام رضا واسلام مارو، منتج فني مجدي نور، انتاج ميكرز للإنتاج السينمائي للمنتج عمرو طنطاوي، سيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق.

وصرح فاروق أنه بدأ تصوير الفيلم منذ شهرين وتوقف خلالهما ثلاث اسابيع لشهر رمضان ثم عاد لاستكمال التصوير داخل ديكور مستشفى دكتور «فوزي» والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، وهو العدو اللدود لـ «كوكو» والذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد.

واضاف فاروق: كان لدي أزمة خلال التصوير، لم تكن بيني وبين نجمين كبار بحجم: بيومي وخالد، ولكن ازمتي الكبرى كانت مع ابطال صعب التواصل معهم سوى بالإشارة والترغيب من خلال الطعام الجاف، نعم الجاف! فهم حيوانات من كل الفصائل بداية من: الاسود وحتى الببغاء، فنستطيع القول اننا في ملعب كرة قدم، وهم اللاعبين الاساسيين داخل قصة الفيلم ويديرهم من على الخط: بيومي وخالد، أما حكم الساحة فهي الفنانة شيرين رضا نصيرة الحيوانات.

وفي سياق متصل وجه المنتج عمرو طنطاوي الشكر للفنان حمدي الميرغني على مشاركته بظهور خاص ضمن الأحداث فكان كريزة اضافية للفيلم ببعض المشاهد مكونا لنفسه خط درامي منفرد.

وأعلن طنطاوي عن تحضيره مفاجأة غنائية مع المخرج اسماعيل فاروق سيتم الاعلان عنها قريبا لتكون باكورة الدعاية لفيلم «مغامرات كوكو» قبل طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض في مصر والوطن العربي.