أسامة حسن يشارك في مسلسل العين بالعين بطولة رامي عياش

الأربعاء 15/يونيو/2022 - 11:40 م

تعاقد الفنان أسامة حسن على المشاركة في أحداث مسلسل درامي جديد بعنوان “العين بالعين” بطولة الفنان والمطرب رامي عياش، على أن يتم عرض المسلسل في الأيام القليلة المقبلة عقب الانتهاء من تصويره.

وكشف أسامة حسن، أن تصوير مسلسل “العين بالعين” سيبدأ مع نهاية مايو الجاري بعد الانتهاء من كافة التحضيرات، مشيرا إلى أن أحداث المسلسل ستدور فى إطار من الإثارة والأكشن، حيث سيؤدي دور أحد رجال العصابة الذين يطاردون رامي عياش.

ونشر رامي عياش، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مجموعة من الصور لسيناريو المسلسل وعلق عليها، قائلا: “وابتدينا.. العين بالعين”.

وتشارك في بطولة مسلسل “العين بالعين” النجمة سيرين عبدالنور والفنانة رندة العلم، والعمل من إنتاج شركة صباح إخوان للمنتج صادق الصباح.