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الأربعاء 15 يونيو 2022
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داليا عبد الرحيم
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البوابة ستار

حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلاد زوجها أمير اليماني

الفنانة حنان مطاوع
الفنانة حنان مطاوع وزوجها
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احتفلت الفنانة حنان مطاوع، بعيد ميلاد زوجها المخرج أمير اليمانى، ونشرت صورة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" تجمعها به.

ووجهت حنان رسالة لزوجها قائلة: “ كل سنة وانت حبيبي وجوزي وشريكي وصديقي وسند العمر، كل سنة وانت طيب يا أبو اماليا”.

يذكر  أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع كان مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال مسلسل وجوه الذي ضم حكايتين وهما “وش تالت”، و”ميتافيرس” وتدور أحداث كل حكاية ضمن 15 حلقة.

ويعد مسلسل وجوه أول بطولة درامية مطلقة لها وشاركها في بطولة العمل عدد من النجوم مثل محمود عبد المغني، وعابد عناني ومحمود عبد المغني وجيهان خليل وآخرين.

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