حملات موسعة على أحياء الإسكندرية لإزالة الإشغالات والتعديات

الأربعاء 15/يونيو/2022 - 02:25 م

شنت أحياء الإسكندرية، خلال الاسبوعين الماضيين بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية عدد من الحملات المكبرة الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء.

جاء ذلك في إطار تشديد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية في المحافظة باستمرار تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، والمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على عدد 6756 حالة إشغال متنوع وغلق عدد 27 مقهى، و 192 محل، بالإضافة إلى تحرير 3651 محضر متنوع مابين بيئة، صحة وتفتيش صيدلي ،طب بيطري، وقوي عاملة،تموين، و رخص محلات، كما أسفرت عن فرض غرامات فورية تقدر ب 712 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة والمخالفة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة وإزالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.