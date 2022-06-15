ads
الأربعاء 15 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

اقتصاد

بورصة مسقط تقفل على انخفاض

بورصة مسقط
بورصة مسقط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4121.21 نقطة، منخفضًا بـ 1.7 نقطة وبنسبة 0.04% مقارنةً بآخر جلسة تداول بلغت 4122.94 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و627 ألفًا و76 ريالًا عُمانيًا، منخفضة بنسبة 23.8% مقارنةً بآخر جلسة تداول بلغت 3 ملايين و447 ألفًا و673 ريالًا عُمانيًا.

ads
بورصة مسقط انخفاض