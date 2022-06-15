بورصة مسقط تقفل على انخفاض

الأربعاء 15/يونيو/2022 - 01:38 ص

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4121.21 نقطة، منخفضًا بـ 1.7 نقطة وبنسبة 0.04% مقارنةً بآخر جلسة تداول بلغت 4122.94 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و627 ألفًا و76 ريالًا عُمانيًا، منخفضة بنسبة 23.8% مقارنةً بآخر جلسة تداول بلغت 3 ملايين و447 ألفًا و673 ريالًا عُمانيًا.