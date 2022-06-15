أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4121.21 نقطة، منخفضًا بـ 1.7 نقطة وبنسبة 0.04% مقارنةً بآخر جلسة تداول بلغت 4122.94 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و627 ألفًا و76 ريالًا عُمانيًا، منخفضة بنسبة 23.8% مقارنةً بآخر جلسة تداول بلغت 3 ملايين و447 ألفًا و673 ريالًا عُمانيًا.
اقتصاد
بورصة مسقط تقفل على انخفاض
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أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4121.21 نقطة، منخفضًا بـ 1.7 نقطة وبنسبة 0.04% مقارنةً بآخر جلسة تداول بلغت 4122.94 نقطة.
أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4121.21 نقطة، منخفضًا بـ 1.7 نقطة وبنسبة 0.04% مقارنةً بآخر جلسة تداول بلغت 4122.94 نقطة.