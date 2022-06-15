الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

الأربعاء 15/يونيو/2022 - 04:08 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.43 في المئة، ما يعادل 174 نقطة، ليصل عند مستوى 41054 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 55.761.739 سهماً، تمثل أسهم 332 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 166 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 141 شركة، واستقرت قيمة أسهم 25 شركة.