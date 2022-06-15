بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الأربعاء 15/يونيو/2022 - 12:34 ص

أغلق المؤشر الرئيسي لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.24 في المئة ليصل عند 7385.26 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 3.265 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 22 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.