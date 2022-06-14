صوت الناس.. «أنيسة» سيدة خمسينية تعاني الاكتئاب ومستشفى نفسي بالشرقية يرفض استقبالها

الثلاثاء 14/يونيو/2022 - 06:26 م

تمر سيدة خمسينية بظروف نفسية ومادية سيئة، فهي تعيش بمفردها دون عائل، وتبحث عن علاج لتخرج من أزمتها النفسية، وذلك بعد أن دخلت في نوبة اكتئاب تحولت إلى مرض نفسي يجعلها تدخل في نوبات عنف حاد من حرق للمنزل إلى الاعتداء بالسكينة على أقاربها وجيرانها، وأخرهم إلى محاولة حرق نفسها مما يستدعي التدخل الفوري لعلاجها وحجزها داخل المستشفى.

يقول رمضان درويش ابن أخ «أنيسة عبد الفتاح محمد سليمان- ٥٠ عامًا- مطلقة»، خالتي تسكن بالكسايبة- منشية أبو عامر مركز الحسينية بمحافظة الشرقية: «وتتقاضى معاش مطلقات لا يتجاوز ٣٢٠ جنيها، وتسكن في غرفتين بسقف خشب، وتعاني من مرض نفسي يجعلها تشر في ارتكاب جرائم لنفسها ولأقاربها، وتحتاج لمن يمكث معها في المنزل ليناولها الدواء والعلاج ويعتني بها وهي تعيش وحيدة وتحتاج لدخول المستشفى، لكن في كل مرة اذهب إلى مستشفى العزازي النفسي يرفضون دخولها بحجة إجراء صيانة على الرغم من أن حالتها الصحية تستدعي حجزها».

ويتابع: «أتردد على مستشفى العزازى للصحة النفسية مركز أبو حماد بالشرقية منذ ٨ سنوات، وخالتي لها ملف طبى بالمستشفى، ومنذ وقت قريب تأثرت بنوبة نفسية حادة، وحاول أقاربها إدخالها المستشفى، وعلاجها مرة أخرى، ولكن تم رفض حالتها».

واختتم: «أناشد وزيرالصحة اومدير المستشفى ببحث حالتها، والنظر لظروفها الصحية الحرجة، وعلاجها بمستشفى العزازى للصحة النفسية بالشرقية».

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