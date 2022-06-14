استطلاع: واحد من كل أربعة عزاب يابانيين في الثلاثينيات يرغب في البقاء "دون زواج"

الثلاثاء 14/يونيو/2022 - 05:49 م

أظهر استطلاع حكومي ياباني، أن واحدا من كل أربعة يابانيين عزاب في الثلاثينيات من العمر، يرغب في البقاء "دون زواج"، مستشهدين بأسباب مثل المخاوف بشأن فقدان حريتهم وما يرتبط بها من وأعباء مالية وأعمال منزلية.

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية كيودو اليوم الثلاثاء، إلى أن نتائج هذه الدراسة الاستقصائية حول الزواج والدخل تم الاستشهاد بها في الكتاب الأبيض للحكومة اليابانية حول المساواة بين الجنسين، والذي أوضح أيضا أن عدد الزيجات في عام 2021 انخفض إلى حوالي 514 ألفا، وهو الأدنى في فترة ما بعد الحرب وذلك وفقا للبيانات الأولية.

كما أظهر الاستطلاع -الذي تم إجراؤه في الفترة من ديسمبر إلى يناير الماضي، والذي شمل رصد ردود أفعال 20 ألف شخص في الفئة العشرينات إلى الستينيات من العمر- أن 54.6 في المائة من الرجال و62.6 في المائة من النساء في الثلاثينيات من العمر متزوجون، وفقا للكتاب الأبيض الذي وافق عليه مجلس الوزراء.