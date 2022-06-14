تشواميني يوقع على عقود الانضمام لريال مدريد ويرتدي القميص رقم 18

الثلاثاء 14/يونيو/2022 - 01:03 م

قدم نادي ريال مدريد نجمه الجديد الفرنسي أوريلين تشواميني اليوم الثلاء بمقر النادي الملكي بعدما أعلنت غدارة النادي التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي قادما من موناكو الفرنسي بعقد لمدة 6 مواسم.

وقدم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أوريلين تشواميني مقر النادي وظهر اللاعب بعد توقيع العقود وتم منحه القميص رقم 18 والذي كان يرتديه اللاعب الصربي لوكا يوفيتش.

واجتاز “تشواميني” الفحوصات الطبية التي تسبق تقديمه كلاعب جديد في صفوف ريال مدريد، والتوقيع على عقد ل6 مواسم مقبلة.

وكان تشواميني قد وصل مدريد بعد خوضه 4 مباريات بدوري الأمم مع فرنسا، عقب الاتفاق مع النادي الملكي على الانضمام لصفوفه قادما من موناكو، في صفقة بلغت قيمتها 80 مليون يورو إضافة للمتغيرات.

وحضر اللاعب صباح اليوم إلى مستشفى سانيتاس لا موراليخا الجامعي، حيث تخطى الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف أطباء ريال مدريد، الذين أكدوا الحالة الصحية الجيدة لصاحب ال22 عاما، وفقا لما نشره النادي الإسباني في بيان.

وأصبح تشواميني ثاني لاعب ينضم إلى النادي الملكي، بعد المدافع الألماني أنطونيو روديجر القادم من تشيلسي الإنجليزي.