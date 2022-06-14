انطلاق المؤتمر العلمي السنوي بـ"تربية رياضية حلوان- بنات"

الثلاثاء 14/يونيو/2022 - 12:28 م

نظم قسم تدريب الألعاب الرياضية بكلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة جامعة حلوان المؤتمر العلمي السنوي بعنوان (الرياضة أسلوب حياة)، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان،الدكتورة أمل عبد الله عميدة الكلية ، وإشراف الدكتورة وفاء حسن رئيس قسم تدريب الألعاب الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات .

واشتمل المؤتمر على العديد من الفعاليات منها ندوة علمية بعنوان " فن إدارة الحياة" ألقتها الدكتورة نيرفانا فاضل منسق عام لمكتب فن إدارة الحياة بوزارة الشباب والرياضة.

أوضحت الدكتورة أمل عبد الله عميدة الكلية أن محاور المؤتمر تمركزت حول توضيح تأثير الرياضة في تحسين الحالة الصحية والبدنية والنفسية والاجتماعية للفرد والتأكيد على إسهامات البرامج والأجهزة التقنية في تطوير واقع الرياضة ورياضة ذوي الهمم والرياضة الصحية وبرنامج جودة الحياة في رؤية الدولة ٢٠٣٠ والرياضة النسائية: تجارب وطنية وعربية ودولية.

وأضافت أن المؤتمر قد استهدف أيضا توعية أفراد المجتمع بأن الرياضة أساس النجاح والتنمية المستدامة في شتي مجالات الحياة.