بورصة مسقط تغلق على انخفاض

الثلاثاء 14/يونيو/2022 - 04:55 ص

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4122.94 نقطة، منخفضًا بـ2.9 نقطة، بنسبة 0.07% مقارنةً بآخر جلسة تداول بلغت 4125.81 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و447 ألفًا و673 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعةً بنسبة 15.9% مقارنةً بآخر جلسة تداول بلغت مليونين و975 ألفًا و212 ريالًا عُمانيًّا.