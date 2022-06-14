أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4122.94 نقطة، منخفضًا بـ2.9 نقطة، بنسبة 0.07% مقارنةً بآخر جلسة تداول بلغت 4125.81 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و447 ألفًا و673 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعةً بنسبة 15.9% مقارنةً بآخر جلسة تداول بلغت مليونين و975 ألفًا و212 ريالًا عُمانيًّا.
اقتصاد
بورصة مسقط تغلق على انخفاض
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أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4122.94 نقطة، منخفضًا بـ2.9 نقطة، بنسبة 0.07% مقارنةً بآخر جلسة تداول بلغت 4125.81 نقطة.
أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4122.94 نقطة، منخفضًا بـ2.9 نقطة، بنسبة 0.07% مقارنةً بآخر جلسة تداول بلغت 4125.81 نقطة.