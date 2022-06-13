الصحة: اقتربنا من تسجيل "صفر" إصابات كورونا

الإثنين 13/يونيو/2022 - 09:37 م

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر بصدد الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا.

قال عبد الغفار في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم الإثنين :"نكاد أن نصل إلى صفر دخول مصابي كورونا إلى المستشفيات، والأرقام بمستشفيات العزل قليلة للغاية، وهناك إصابات لا تحتاج إلى مستشفيات".

وأوضح عبد الغفار، أن زيادة معدلات التطعيم في العالم ساهم في تقوية المناعة ضد المرض، وبات فيروس كورونا ليست مقلقا كما كان في السابق، ولكن من الممكن أن يتحور المرض بسبب عدم وجود عدالة في توزيع اللقاحات حتى الآن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك معلومات تشير إلى وجود صفر إصابات شديدة بفيروس كورونا وكذلك صفر وفيات بالمرض، متابعا: "الإغلاق التام الذي اتبعته الصين ساهم في خفض الإصابات بها إلى صفر".