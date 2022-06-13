محمدي القاضي يشارك في فيلم «مطرح مطروح» لمحمود حميدة

الإثنين 13/يونيو/2022 - 11:21 م

يشارك الفنان الشاب محمدي القاضي، في الفيلم السينمائي الجديد «مطرح مطروح» بطولة الفنان القدير محمود حميدة، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعد عيد الأضحى المبارك.

ويجسد الفنان محمود حميدة يجسد دور موظف حكومي خلال فترة الأربعينيات، وتدور قصة فيلم "مطرح مطروح" في حقبة الأربعينيات في إطار كوميدي، والفيلم تدور أحداثه فى عام 1940.

وتجسد الفنانة شيماء سيف ضمن أحداث الفيلم زوجة النجم محمود حميدة، كما يجسد الفنان كريم عفيفي ضمن أحداث العمل بشخصية فريد وهو الشقيق الأصغر لمحمود حميدة، ويعمل مهندس زراعي، ويعشق الملاكمة، كما تجسد أيضا ليلى زاهر شخصية ابنة النجم محمود حميدة ضمن أحداث الفيلم.

وقال محمدي، إنه يجسد بائع متجول في الشوراع، ويتعرض للضرب من قبل بعض البلطجية، مما يجعل محمود حميدة يدافع عنه أثناء عودته من العمل، ومشاهدته للموقف، ويعتبر محمدي القاضي أحد إكتشافات مبادرة إبدا حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة، وكشفت عن العديد من المواهب.

وكان المنتج محمد السبكي، روج للفيلم حيث شارك جمهوره صور من كواليس الفيلم عبر حسابه على إنستجرام، وظهر في الصور النجم محمود حميدة وكريم عفيفي وشيماء سيف وعلق قائلا: "فيلم مطرح مطروح قريبا".

ويشارك في بطولة فيلم "مطرح مطروح" مجموعة من الفنانين الشباب، وعلى رأسهم: كريم عفيفي، وليلى أحمد زاهر، شيماء سيف.

كما أن الفيلم من إخراج وائل إحسان، الذي قدم آخر أعماله السينمائية بفيلم "اطلعولى بره" بطولة كريم محمود عبد العزيز، عام 2018، وشارك في بطولته كل من خالد الصاوى، بيومي فؤاد، أحمد فتحى، وآخرين.