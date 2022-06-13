بعد إصابته بشرخ في القدم.. رشوان توفيق: أنا بخير وألتزم بتعليمات الطبيب

الإثنين 13/يونيو/2022 - 05:49 م

تعرض الفنان توفيق رشوان بشرخ في القدم إثر سقوطه داخل منزله، بعد إعلان ابنته الإعلامية هبة رشوان علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك “: ”الحاج رشوان وقع وحدث شرخ في قدمه".

وقال توفيق رشوان في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "انا بخير بطمن جمهوري وبسبب حبهم لي ودعواتهم، دي نعمه من ربنا وتوفيقة، انا حالياً بالمنزل، هخضع لـ30 يوما راحة بتعليمات الطبيب المعالج دكتور العظام .

وكان رشوان توفيق قد حصل منذ أيام على جائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون وهو ما شعر به الفنان الكبير بسعادة بالغة وعبر عن امتنانه بتقدير الدولة له وحب الناس الذى غمره بشكل كبير.

وعبر رشوان توفيق، عن سعادته البالغة لفوزه بالجائزة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة": "شكرا لكل شعب مصر الطيب وأنا شخصيا حينما رشحتني جامعة القاهرة قلت هذا تقدير كون أن جامعة القاهرة ترشحني، وده تقدير حتى لو لم أفوز بشيء ولكن الفرحة الكبرى الحصول على الجائزة".

وأضاف رشوان توفيق، أن حصوله على جائزة الدولة شيء عظيم ويسعد قلبه، متابعا: "الفوز بجائزة الدولة أسعد قلبي وأنا على قيد الحياة، والحقيقة أنا مش بفكر فى جوائز". وتابع: "فوجئت بجامعة القاهرة وهي ترشحني للجائزة وليس النقابات الفنية وقلت هذا تقدير كبير لجامعة القاهرة بتاريخها كله أنها ترشحني لجائزة الدولة التقديرية، ولم أكن اتوقع الفوز بالجائزة وفرحتي بها كبير".