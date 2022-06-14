الخميس.. إعلان جدول مباريات الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 14/يونيو/2022 - 12:20 ص

كشفت تقارير صحفية عن موعد إعلان جدول مباريات الموسم الكروي الجديد فى الدوري الإنجليزي 2022-2023، حيث قالت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، إن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» حددت مساء الخميس المقبل الموافق 16 يونيو، موعدًا للكشف عن جدول المباريات.

وأضافت الصحيفة أن الموسم الجديد فى الدوري الإنجليزي، سيبدأ يوم السبت 6 أغسطس المقبل، وستكون الجولة السادسة عشر هى آخر الجولات قبل التوقف، بسبب إقامة كأس العالم.

وأتمت الصحيفة أن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي ستنتهي يوم 28 مايو 2023، وسوف تبدأ جميع المباريات في وقت واحد كالمعتاد.