17 يونيو.. انطلاق بطولة كأس مصر لألعاب القوى بمشاركة 140 لاعبا ولاعبة

الإثنين 13/يونيو/2022 - 02:53 م

تنطلق بطولة كأس مصر لألعاب القوي، الجمعة المقبلة 17 يونيو، والتي ستحمل أسم كابتن عباس حسن الحكم الدولي في ألعاب القوي والذي رحل عن عالمنا قبل البطولة بـ10 أيام.

وستقام البطولة في المركز الأولمبي بالمعادي بمشاركة 140 لاعب ولاعبة من فئة cp يمثلون 20 هيئة رياضية

وتعتبر هذه البطولة أخر البطولات للموسم الرياضي للاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، والذي شهد التتويج بثلاث ميداليات في بطولة إفريقيا للبوتشا والتي أقيمت في الفترة من ١٦_٢٣ مايو بجنوب افريقيا.

وكان الاتحاد المصري لرياضيات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، نظم بطولة كأس مصر للوبتشا، والذي شارك فيها 55 لاعب ولاعبة يمثلون ١١ هيئة رياضية .

وتأتي بطولة كأس مصر بعد مشاركة منتخب مصر للبوتشا في البطولة الأفريقية للبوتشا في نسختها الأولى والتي اقيمت بجنوب افريقيا في الفترة من 16 إلى 23 مايو.