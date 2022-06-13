الرياض تحتضن النسخة الرابعة من قمة "انوكسيرا" أكبر مؤتمر للتعلّم الذكي بالشرق الأوسط

الإثنين 13/يونيو/2022 - 01:55 م

احتضن مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، النسخة الرابعة من قمة إنوكسيرا للابتكار في التعلم الذكي تحت شعار "الطريق إلى الاستدامة من خلال الابتكار في التعلم الذكي".

جدير بالذكر أن قمة إنوكسيرا هي أكبر مؤتمر للتعلم الذكي في الشرق الأوسط تنظمه سنوياً Classera العالمية التي انطلقت من وادي السليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصبحت تمتلك أكبر حصة سوقية للتعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية وامتدت خدماتها لأكثر من 30 دولة حول العالم.

شارك في المؤتمر كبرى شركات التقنية العالمية وبرعاية اتحاد الغرف السعودية ووكالة TROY العالمية، وكذلك عشرات من شركات تكنولوجيا التعليم التي عرضت أحدث منتجاتها في مجال التعلم الذكي، وتم في القمة استعراض أحدث ما أصدرته الشركات العالمية والتي أعرب متحدثوها عن اعجابهم وانبهارهم بالتطور الحاصل في دول المنطقة.

وأكد المهندس إبراهيم الناصر، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للريادة والشمولية الرقمية في المملكة العربية السعودية، في كلمته الترحيبية بقمة إنوكسيرا، أهمية الاستثمارات التي قامت بها المملكة في البنية التحتية، والتي مكنتها من النجاح في فترة الجائحة لتقديم جميع الخدمات الحكومية والتعليمية بنسبة فاقت الكثير من الدول المتقدمة.

صرح الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي في مصر، في مشاركته في الحلقة النقاشية لوزرات التعليم اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق استراتيجة 2030 في مجال التحول الرقمي من خلال تطوير مؤسسات التعلم العالي تكنولوجياً، وبناء الشراكات الدولية مع الجهات المعنية بهدف الارتقاء بمنظومة التعلم واتباع أحدث الاستراتيجيات الدولية في مجال التعلم الإلكتروني وشهدت القمة ايضا مشاركات قيمة من وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، ووزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان في العراق وغيرها من الوزارات.

وفي الختام أبهرت الشركة المنظمة للحدث كلاسيرا، والتي حصلت على المركز الأول لشركاء مايكروسوفت للتعلم الالكتروني بين أكثر من أربع آلاف شركة عالمية، الحاضرين والمشاركين بمجموعة حلولها الذكية، حيث أعلن المهندس محمد المدني، الرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا عن إطلاق عدد من الإصدارات الجديدة التي تنوعت بين حلول استخدام الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة مخرجات التعليم للطلاب والمتدربين ومساعدتهم لتحديد مساراتهم التعليمية وحلول الدفع الالكتروني وخدمات التحصيل وتنويع مصادر الدخل للمدارس وبرامج الدفع الذكي لمشتريات الطلاب في المدارس.

واستعرض كذلك الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والمحلية والتي وضعت اسم كلاسيرا على خريطة العالم في تقديم الحلول التقنية في مجال التعلم الذكي.