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الإثنين 13 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

غدا.. مركز صالح كامل يناقش أهمية التكنولوجيا المالية للمصارف الإسلامية

مركز صالح كامل للاقتصاد
مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي
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يعقد مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، غدا الثلاثاء، ندوة  تحت عنوان "أهمية التكنولوجيا المالية للمصارف الإسلامية"، كما تناقش الندوة دور الخدمات المصرفية الرقمية  فى تحقيق الشمول المالي في البلاد مع تزايد عدد الأفراد الذين يتعاملون في الخدمات المالية الرقمية

يحاضر فى الندوة الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

وقد أصبحت التكنولوجيا المالية شيئا فشيء جزءا من النظام المالى المصرى  ففى خلال 2021 فقط، شهدت مصر 20 شركة ناشئة جديدة وزيادة في التمويل بنسبة 300% ، ونمو متوسط حجم الاستثمار الواحد بأكثر من الضعف، فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والشركات الناشئة التي تدعم التكنولوجيا المالية”.

ويسعى البنك المركزى لإرساء قواعد التكنولوجيا المالية وطرح نظام اعرف عميلك إلكترونيا في العام المقبل، والذى سيسمح لمنصات التكنولوجيا المالية بالتحقق من هوية العميل والمعلومات ذات الصلة إلكترونيا، بدلا من الاضطرار إلى الذهاب إلى فرع البنك وملء الاستمارات

 

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