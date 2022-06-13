استمرارا لخطة توسعاتها.. سبينيس تفتتح فرعا جديدا بالساحل الشمالي

الإثنين 13/يونيو/2022 - 11:55 ص

افتتحت سبيينس إيجيبت فرعها العشرين بالساحل الشمالي امام مارينا خمسة وهو الفرع الثاني لها بالساحل الشمالي حيث يوجد الفرع الاول علي بعد اربعين كيلومتر بقرية امواج ويشغل الفرع الجديد مساحة إجمالية تصل الي 1700 متر مربع في موقع متميز يرى ابراج مدينة العلمين الجديدة.

ومع ما تشهده مناطق الساحل الشمالي والعلمين الجديدة من تطور عمراني وديموجرافي اظهرت الدراسات تزايد معدلات الطلب علي خدمات تجارة التجزئة في المنطقة وهو ما دفع سبينيس الي افتتاح هذا الفرع الجديد.

وبالفعل ومع الساعات الأولى من الافتتاح شهد الفرع اقبالًا كبيرًا من العملاء الذين أبدوا اهتمامًا كبيرا وحالة من الرضا لان هذا الفرع سوف يوفر لهم احتياجاتهم وفق تصوراتهم للنمط الراقي الذي تقدمه اقسام سبينيس من السلع والمنتجات والمخبوزات والبقالة واللحوم والخضروات والفاكهة والوجبات سابقة التحضير والوجبات السريعة واقسام الادوات المنزلية والمفروشات والاجهزة الكهربائية هذا بالاضافة الي تقديم منظومة متكاملة من احتياجات ومستلزمات اشهر الصيف بما لايجعل العملاء مضطرين للتسوق مسبقا من مناطقهم الاصلية وتحمل مشقة التحميل والسفر وهي التجربة التي اثبتت نجاحا كبيرا عبر ثلاث سنوات منذ افتتاح اول فرع بالساحل الشمالي خاصا مع حرص سبينيس على تقديم سياسة تسعيرية واحدة على كافة فروعها على مستوى الجمهورية بما يعنى تمتع العملاء بكافة المزايا الموجودة في الفروع الاخرى.

أضف إلى ذلك حقيقة ان الساحل الشمالي يشهد ازدحاما وكثافة سكانية متزايدة خلال شهور الصيف بما يعني توافر معدلات طلب مرتفعة واحتياجات متنوعة مع قوة شرائية عالية في الوقت نفسه.

ولذلك حرصت سبينيس على أن توفر من خلال الفرع الجديد منظومة كاملة من خدمات السوبر ماركت بالاضافة الي مستلزمات المصايف وهو النموذج الذي يتوفر من خلاله تنوع كبير في المنتجات الغذائية وغير الغذائية بما يلبي تطلعات ويوفر احتياجات العملاء من رواد مناطق الساحل الشمالي والاهم ان ذلك يتم بنفس الاسعار الموجودة في اي فرع من فروع سبينيس في القاهرة او الاسكندرية او طنطا او المنوفية او المنيا وهو ما يحافظ للعميل علي معدلات قوته الشرائية واحترام ارادته التسويقية في اي مكان علي خريطة جمهورية مصر العربية.

ويحقق الفرع أيضًا دعم هائل لمنصة البيع أون لاين الخاصة بسبينيس www.spinneys-egypt.com لأنه يشكل مركز انطلاق لدعم تقديم الخدمة في منطقة العالمين والمناطق المجاورة لها فمن المعروف أن فروع سبينيس تشكل قواعد لتوفير هذه الخدمة بمزايا أهمها المزيد من سرعة الاستجابة والكفاءة والجودة بفضل هذا الانتشار الجغرافي.

وتبلغ استثمارات الفرع ما يقرب من اربعين مليون جنيه استثمارات رأسمالية وتشغيلية خاصة وأن سبينيس حرصت على الارتقاء بمستوى الخدمات داخل الفرع مع مزايا غير مسبوقة من تنوع المنتجات وجودتها بما يوفر للعملاء تجربة تسوق ممتعة وتلبي احتياجاتهم في الوقت نفسه.

ومن المخطط أن تستمر سبينيس في تنفيذ خططها التوسعية بافتتاح المزيد من الفروع ومن المتوقع افتتاح فرع جديد اخر خلال الفترة القريبة القادمة في منطقة مدينة نصر على مساحة ١٣٠٠ متر تقريبا وهو يعد الفرع الواحد والعشرين لسلسلة سبينيس المنتشرة في ثماني محافظات على مستوى الجمهورية.

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