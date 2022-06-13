الحبس سنة لبائع متجول لحيازته حشيش بحلوان

الإثنين 13/يونيو/2022 - 11:40 ص

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء شوقي ، بمعاقبة "بخيت .م" بائع متجول بالحبس مع الشغل لمدة سنة لحيازته حشيش وتغريمه 10 آلاف جنيه ، كما قضت بمعاقبته بالحبس لمدة شهر وغرامة 100 جنيه لحيازته سلاح أبيض ومصادرة المضبوطات والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي في حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وكشف امر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات أنه بدائرة قسم شرطة حلوان أحرز بقصد لجوهر الحشيش المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا ، كما أحرز اداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (كتر ) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون المباحث بأنه دلت تحرياته على قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فانتقل الي محل تواجده وأبصره ممسكا بيده سلاح ابيض ( کتر) وبيده قطعة لجوهر الحشيش المخدر فتوجه صوبه وتمكن من ضبطه وتلك القطعة والسلاح وبتفتيشه عثر معه على علبة سجائر بداخلها قطعتان بني اللون لجوهر الحشيش المخدر ، وكذا مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للقطع المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول التسهيل اتصالات بعملاته من المتعاطين والسلاح الابيض للدفاع عن تجارته.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بأنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع المضبوطة وعددها ثلاث قطع وزنت ثلاثة وثلاثون جرام للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.