سعر الدولار اليوم الاثنين 13 يونيو 2022 في البنوك

الإثنين 13/يونيو/2022 - 10:15 ص

واصل سعر صرف الدولار استقراره فى صباح تعاملات اليوم الاثنين فى مختلف البنوك المحلية الحكومية والخاصة، وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي - المصري لتنمية الصادرات - الأهلي الكويتي عند مستوى 18.68 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك البركة – SAIB- بلوم - قناة السويس - المصرف العربي الدولي- أبوظبي التجاري – HSBC - العربي الأفريقي الدولي عند مستوى 18.63 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.64 جنيه للشراء، 18.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.65 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

18.65 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.67 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.67 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.68 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.68 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.66 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

18.61 جنيه للشراء. 18.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

18.68 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع.