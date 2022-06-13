بورصة الكويت تغلق على انخفاض

الإثنين 13/يونيو/2022 - 01:04 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 142 نقطة ليبلغ مستوى 7467.42 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.8 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 169.6 مليون سهم عبر 11735 صفقة نقدية، بقيمة 51.7 مليون دينار كويتي. وانخفض مؤشر السوق الرئيس بمقدار 62.4 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 5846.31 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.06 %، جراء تداول 84.4 مليون سهم، من خلال 4802 صفقة نقدية بقيمة 10 ملايين دينار.

وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة انخفاض بلغت 2.09 % ما يعادل 176.5 نقطة ليبلغ مستوى 8260.32 نقطة من خلال تداول 85.2 مليون سهم في 6933 صفقة بقيمة 41.7 مليون دينار.