كورونا في العراق.. تسجيل 151 إصابة جديدة

الإثنين 13/يونيو/2022 - 03:38 ص

سجل العراق 151 إصابة جديدة دون تسجيل وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 2329813 بينما استقرت الوفيات عند 25222 حالة وفاة وتعافى 2303211 شخصاً.