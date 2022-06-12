«مكافحة الإدمان» عن الشابو: يحول الشخص إلى مجرم لديه استعداد للقتل بدم بارد

الأحد 12/يونيو/2022 - 09:44 م



قال الدكتور مصطفى النحاس، إخصائى الطب النفسى وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج عن مخدر الشابو، إنه يصنع فى معامل بير السلم، موضحًا أنه مخدر لا يُزرع ولا يتم صناعته، وله تأثير كبير وبالغ الخطورة على خلايا المخ، حيث إن كل خلايا الجسم تتجدد عدا خلايا المخ ليس لها بديل ولا تتجدد.

وتابع أن مخدر «الشابو» يحول الشخص إلى مجرم لديه استعداد للقتل والسرقة ويؤذى الآخرين بدم بارد، ولا يكون لديه مشكلة فى إيذاء نفسه، مناشدًا كل مدمنى المخدرات ضرورة وسرعة التوجه إلى مراكز علاج الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛ حيث يتلقى المريض العلاج بالمجان وفى سرية تامة، كما حذر مدمنى الشابو خاصة، قائلًا: «الشابو يحتاج إلى خطة علاجية محكمة، يكون فيها الشخص لفترة لا يستطيع الخروج منها». وأكد «النحاس» أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، دائمًا ما ينشر نصائح ويقوم بعمل ندوات وينظم مؤتمرات ويبث فيديوهات توضيحيه بشكل مستمر عن المخدرات بشكل عام ومخدر الشابو بصفة خاصة، ويتم تناول أضرار مخدر الشابو وتأثيره، خاصة بعد وقوع مذابح كثيرة وجرائم ترتكب بشكل غريب وجديد فى الشارع المصرى، وذلك فى ضوء السلسلة التوعوية التى يقوم الصندوق ببثها عبر صفحته الرسمية.

