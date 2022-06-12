بعد أزمة الفندق.. نجلاء بدر: أنتظر رد وزارة العدل

الأحد 12/يونيو/2022 - 09:13 م

تصدرت الفنانة نجلاء بدر تريند محرك البحث جوجل بعد نشوب أزمة بينها وبين أحد الفنادق الشهيرة.

تفاصيل أزمة نجلاء بدر والفندق

كشفت الفنانة نجلاء بدر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" قائله "القضية رأي عام وليست قضية فنانة بل أنا مواطنة مصرية لي حقوق وعلي واجبات"، وفي انتظار رد وزارة العدل.

اتهامات متبادلة بين نجلاء بدر والفندق الشهير

وكذبت إدارة الفندق تصريحات نجلاء بدر، موضحاً أنها جاءت إلى الفندق رفقة مذيعة صديقتها دون حجز مسبق، ولم يكن هناك غرف فارغة، لذا تم منعهم من النزول في الفندق دون محرم وهو ما يسمى بتعليمات الفندق.

رد الفنانة نجلاء بدر

وجاء رد الفنانة نجلاء بدر على تصريحات إدارة الفندق متهمة إياهم بالكذب قائلةً: "يا أفشل تكذيب، عندي شهود وناس كتير حصل معاها نفس الموقف ونزلاء عندكم في الفندق، وهاكذب ليه يا محترمين والحق بالقانون ومصر دولة قانون رغم أنف المدمرين، الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية.".

سبب منع نجلاء بدر

وأشارت نجلاء بدر إلى أنه بعد انتهاء إجراءات الإقامة فيه لمهمة عمل في الساحل الشمالي، انتظرت بالغرفة قرابة ساعة، ثم تفاجأت باعتذارهم لعدم قبول "سناجل" وهو ما أثار دهشتها حيث أكدت أنها حجزت قبلها بيوم.

دعم من الفنان عمرو محمود ياسين

نشر الفنان عمرو محمود ياسين علي صفحتة الشخصية "فيسبوك" قائلاً: فندق ريكسوس العلمين مش راضي يحجز لي لوحدي غرفه عشان بوليسي الاوتيل مش بتاخد رجاله سناجل، دوله سياحيه صحيح. بصوت عمنا الجامد صلاح عبدالله.. ملحوظة أنا مكنتش ناوي أروح أصلا بس سمعت الموضوع قلت اتاكد فااتصلت ولقيتهم فعلا رافضين رجل من غير زوجه عشان الناس سابيه الموضوع وتسالني رايح لوحدك ليه.

هل يمنع قانون المنشأت الفندقية نزول السيدات دون “محرم”؟

بعد إثارة هذه الإشكالية بمسلسل فاتن أمل حرب للفنانة نيلى كريم، حيث تحدث البعض بأن هذه الإشكالية لا أساس لها على أرض الواقع وبعض الفنادق هى ما تقوم بتطبيقها بزعم وجود تعليمات أمنية بذلك دون وجود أى نص قانونى على ذلك.