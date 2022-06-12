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الأحد 12 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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العراق وأمريكا يبحثان سُبل تعزيز الشراكة الاقتصادية

علي عبد الأمير علاوي
علي عبد الأمير علاوي
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بحث وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، اليوم الأحد، مع السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن علاوي استعرض - خلال اللقاء - العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين والرغبة في تكثيف التعاون من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في مجالات الاستثمار والمال والاقتصاد.

وأوضح الوزير أن الحكومة العراقية تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات؛ لما فيه مصلحة مشتركة وطويلة الأمد للشعبين العراقي والأمريكي، وأن هذه العلاقة يمكنها أن تحقق المزيد من التقدم، خصوصًا في الجوانب المالية والاقتصادية والتجارية.

من جانبها، أكدت السفيرة ألينا رومانوسكي، التزام الولايات المتحدة بدعم خطط الحكومة العراقية الإصلاحية، والتطلع نحو تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

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