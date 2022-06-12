الخميس.. الإعلامية سوزان حسن  فى ملتقى السرد العربى

الأحد 12/يونيو/2022 - 07:21 م

يقيم ملتقى السرد العربى يوم الخميس المقبل ندوة ضمن سلسلة ندوات قامات الزمن الجميل، تحت عنوان "التليفزيون بين مجد الماضى ووعود الحاضر وامال المستقبل"، بالمؤسسة القومية للتنمية والأسرة والمجتمع.

ضيفا الندوة هما الإعلامية الكبيرة سوزان حسن رئيسة التليفزيون السابقة، والإعلامى القدير خالد سعد، ويحاورهما د.حسام عقل، وإعداد وادارة الندوة عزة عزالدين.

الجدير بالذكر أن سوزان حسن جدها هو محمد حسن عمدة بحطيط وترجع أصوله إلى الأتراك، تلقت تعليمها الإعدادى وبعض الابتدائي بالعباسية وحصلت علي الثانويه العامه من كلية البنات القبطية 1969.

حصلت علي البكالوريوس عام 1975 بتقدير جيد جدا، عملت كمذيعة لعدة شهور لتسافر مع زوجها إلى لندن للحصول علي الدكتوراه وعاشت فى لندن 5 سنوات كامله كانت هى الأكثر تأثيرا فى تشكيل فكرتها عن الإعلام من كثرة مشاهدتها للبرامج بالتلفزيون الأوربي، عادت للعمل ببرنامج لقاء الأجيال واستمر 10 سنوات كاملة وكان برنامج يضم فى كل حلقة 3 أجيال مختلفة، قدمت برنامج “صباح الخير يامصر”، تولت عام 2002 نائب رئيس القناة الأولي، وأصبحت رئيس القناة الأولي 2003 واستمرت حتى 2005 ، وعرض عليها مرتين الترشح لعضوية مجلس الشعب عن أبو حماد ولكنها رفضت، وتولت فى 2005 رئاسة التلفزيون واستمرت 4 سنوات، وعينت عضوا منتدبا بمدينة الإنتاج الإعلامى .