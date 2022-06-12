«سنة ولا اكتر».. مشروع وثائقي لطلبة الإعلام يناقش قضايا الغارمين والمغالاة في المهور

الأحد 12/يونيو/2022 - 04:49 م

تطفو علي السطح بين الحين والآخر قضايا الغارمين والغارمات، والذين لم يقوموا بتسديد الديون والأقساط المستحقة عليهم، بسبب الاستدانة أو شراء سلع معمرة لتجهيز منزل للأبناء.

وحول هذه القضية المهمة قررت مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة الشعبة الإنجليزية تقديم مشروع تخرجهم لتسليط الضوء على أحد أكثر الأسباب التى تؤدي بالغارمين والغارمات الي ابواب السجون، وهى المغالاة فى تجهيز العرائس والمبالغة فى شراء المتعلقات الغير ضرورية قبل الزواج مما لا يناسب مستواهم الاجتماعي قائلين "هي سنة ولا اكتر".

"سنة ولا اكتر" هو فيلم وثائقي يسلط الضوء على العادات والتقاليد التي فرضت على المصريين بشكل عام والمقيمين فى الأرياف بشكل خاص والتى بدورها حملت عليهم اعباء لا يقدر عليها من هم فى طبقاتهم الإجتماعية مما اؤدى بهم الى نهاية محتومة وهى السجن او الديون التى لايمكن عليهم سدادها.

قام فريق العمل برصد ثلاث حالات مختلفة فى ثلاث محافظات، المحطة الأولى في رحلة الفريق كانت القليوبية حيث وجد الفريق حالة معتنقة لفكر المغالة فى تجهيز العرائس واتباع العادات والتقاليد، رغم أن عملها هو المساعدة فى تدبير المنازل وترتيبها أى أنها تحصل على أجر زهيد ودخل منخفض، أما ابنتها فهى لا تعمل من الأساس. ورغم ذلك كانت الأولويه للجهاز مما نتج عنه الاستدانة من كل صوب وإيصالات أمانة لا تنتهى حتى وصل المبلغ الى خمسة وخمسين ألف جنيه، وكل ذلك فى سبيل عشرات الملايات ومئات الفوط.

المحطة الثانية فى قطار الرحلة كانت الشرقية حيث وجدنا حالة متعافاة من مذهب اتباع العادات والتقاليد بعد أن وجدت نفسها لا تجد ثمن العلاج وقت المرض وثمن الغذاء والمصروفات اليومية لذلك اتخذت الخطوة الأولى فى طريق إصلاح حياتها وشراء فقط ما تحتاجه.

المحطة الأخيرة كانت لحالة عرفت الطريق الصخيح ولكن بعد فوات الاوان، بعد ان قضت العقوبة خلف الأسوار، وخرجت للعالم مرة اخرى مدركه انه لا يوجد ثمن للحرية وانها ابدلت حريتها ببضعة أجهزة كهربائية ومفروشات لتجهيز اختها . ولقد حصد الفيلم جائزة افضل موسيقي تصويرية وافضل اغنية في مهرجان مشاريع تخرج الشعبة الانجليزية بإعلام القاهرة.

أما عن فريق عمل الفيلم والمكون من طلبة كلية الإعلام المتميزين وهم "وائل خالد، هانيا عثمان، سلمى سيف، ساندرا عادل، مازن مروان، شهد القاضى، رضوى محمد، روان ناصر، نوران عماد، شانتال وليد، هيا محمد، مريم سامح.

وتقول دكتور دعاء عصام المشرف على المجموعة والمعيدة بقسم الاذاعة والتليفزيون، إننا في عصرنا الحالي نحتاج إلى أفلام ومشاريع تعالج بعض السلوكيات المجتمعية الخاطئة والمنتشرة في مجتمعنا ومن بينها موضوع مشروعنا (المغالاة في تجهيز العروس) ومن هنا جاءت فكرة مشروع تخرج هؤلاء الطلاب فكرة انسانية اجتماعية مؤثرة، وحظت الفكرة والفيلم أيضا باعجاب شديد من قبلة لجنة التحكيم التي تكونت من مجموعة من الخبراء في مجال الإعلام المحلي والدولي حيث اشادو بالفيلم وبمدي المشاعر الانسانية المتوافرة به ومدي جودة حتي الموسيقى والاغنية الخاصة بالفيلم.

وتوجهت الدكتورة دعاء عصام الشكر الجزيل للأستاذ هاني سمير المخرج بقنوات dmc لما بذله معها ومع المجموعة من مجهود أثناء مشاركته معها في الإشراف علي الفيلم.

“سنة ولا أكتر” هو فيلم وثائقي تحت إشراف كليه الإعلام جامعة القاهرة سلط الضوء على كل ده واكتر.

وتواصل كلية الإعلام دعم حملات التوعيه ودعم طلابها من أجل الإبداع والمساهمة في إصلاح قضايا المجتمع .