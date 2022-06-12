الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

الأحد 12/يونيو/2022 - 02:33 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.67 في المئة، أي ما يعادل 278 نقطة، ليصل عند مستوى 42014 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 39.391.037 سهمًا، تمثّل أسهم 322 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 187 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 104 شركات، واستقرت قيمة أسهم 31 شركة.