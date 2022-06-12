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الأحد 12 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.67 في المئة، أي ما يعادل 278 نقطة، ليصل عند مستوى 42014 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 39.391.037 سهمًا، تمثّل أسهم 322 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 187 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 104 شركات، واستقرت قيمة أسهم 31 شركة.

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بورصة كراتشي الأسهم الباكستانية ارتفاع