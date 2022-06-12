اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تونس والجزائر وليبيا

الأحد 12/يونيو/2022 - 01:19 ص

عقد وزراء خارجية تونس عثمان الجرندي، والجزائر رمطان لعمامرة، وليبيا نجلاء المنقوش، اجتماعا تشاوريا بالعاصمة التونسية، استعرضوا خلاله العلاقات التونسية الجزائرية الليبية وسبل تطويرها وتحقيق نقلة نوعية فيها ترتقي بها إلى أفضل مراتب الشراكة الكاملة والمتكاملة.

وأكد الوزراء في بيان مشترك أن التضامن وتوحيد الرؤى والمواقف إزاء المستجدات الإقليمية والدولية تشكل مقومات أساسية من أجل مواجهة التحديات والاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، مشددين على أهمية بلورة مقاربة مشتركة للتعاون ولتعزيز التكامل الإستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة في المنطقة.

واستعرضوا مختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الدول الثلاث والمنطقة العربية والأفريقية بصفة عامة، مبرزين أهمية التضامن وبلورة رؤى مشتركة وفق مقاربة شاملة لمجابهة التحديات القائمة واحتواء انعكاساتها السلبية.

وأكد الوزراء بشأن الوضع في ليبيا ضرورة المضي قدما نحو استكمال المسار السياسي وإجراء الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والرئاسية في كنف الوفاق الوطني بما يسهم في تركيز دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، مشيرين إلى أهمية دعم التعاون الإقليمي سواء على المستوى العربي أو على الصعيد الأفريقي.