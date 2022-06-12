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الأحد 12 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 137 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق وفاة واحدة و137 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يمثل انخفاضاً عن الإحصاء السابق.
وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها اليوم إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 2329662 إصابة توفي منها 25222 حالة وتعافى 2303059 شخصاً.

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