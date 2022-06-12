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الأحد 12 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل إصابة واحدة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 3 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55905 شفيت منها 52727 حالة وتوفيت 3150 حالة.

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