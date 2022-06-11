وفاء عامر لـ"البوابة نيوز": لا أهين المرأة.. والست الأصيلة تساعد زوجها

السبت 11/يونيو/2022 - 06:06 م

تصدرت الفنانة وفاء عامر تريند محرك البحث جوجل في الساعات الماضية من خلال تصريحاتها الأخيرة عن المرأة في برنامج "الستات" الذي تقدمه الإعلاميات سهيرجودة، ومفيدة شيحة.

وأكدت وفاء عامر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنها لا تهين المرأة بحديثها واستشهدت بقول الله تعالي "وجعل بينكم مودة ورحمة"، لافتة إلى أن المرأة خلقت للعمل منذ قديم الأزل في شتي مجالات ومنها الحروب.

وأضافت عامر: "المثل البلدي بيقول القفة اللي بودنين بيشيلها اتنين، إننا نواجه المشاكل لكي لا تتفاقم ، ونضع لها حلول هذا ما تفعله الست الأصيلة".



وتابعت: "إذا حدث بين الزوجين مشاكل لا يجب أن يشعر به أحد داخل أو خارج البيت، لتجنب تأثر نفسية الأولاد ودراستهم، وحتى لا يكبروا بشخصيات غير سوية، المرأة عندما تكون مضغوطة أو في حالة وضع الزوج يقوم بكل مهامها ويساعدها".



وفيما يخص الانتقادات لتصريحاتها بشأن المرأة، أكدت عامر، أنها لا تلتفت إليها إلا في حالة واحدة ، قائلة:" الانتقاد حق لكل إنسان حر.. والحقيقة أنا لا ألتفت غير للانتقادات التي أشعر أنها موضوعية وستفيدني ومبنية على حب الشخص الذي ينتقد كلامي سواء لي أو للعمل نفسه، أتعامل مع الانتقادات كنصائح، والنصيحة أساسها الحب، وإن استشعرت أي شئ غير ذلك لا ألتفت".

واختتم وفاء عامر حديثها، قائلة: "أنا شخصية متفائلة بطبيعتي، والانتقادات سلبية أو إيجابية تكون مفيدة لي في حياتي الزوجية والعملية بشكل كبير، لأن المشاكل الزوجية ونسبة الطلاق كبيرة،وكل سيدة تحدد بنفسها ما يناسبها من النصيحة ولا تشعر أن أحد فرض رأيه عليها، لأن كل إنسان حر".