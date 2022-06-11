مدارس "IVY" الدولية تشارك معرض Kids Expoبمركز Point 90 التجاري بالتجمع الخامس

السبت 11/يونيو/2022 - 02:34 م

تشارك مدارس "IVY" الدولية، المعتمدة علي نظام STEM، بالشراكة مع مدارس هارموني الامريكية، في معرض Kids Expo بمركز Point 90 التجاري بالتجمع الخامس، الذي انطلق اليوم السبت بجناح C03.

وقال بيان عن المدرسة: تقدم إدارة المدرسة خلال فترة المعرض عروض خصم تصل إلى ٧٥٪ من مصروفات التقديم، مع توزيع تيشيرتات البولو مجانا والمزيد من الهدايا الرائعة الأخرى، كما تتيح إدارة مدرسة IVY STEMالدولية لزائري المعرض من الأبناء والآباء معايشة تجربة العالم الافتراضي VR (Virtual Reality) باستخدام احدث جيل من النظارات الثلاثية الأبعاد.

ويتواجد بجناح المدرسة بالمعرض كل من الكابتن "عبد العزيز عبد الشافي" المسئول عن الأكاديمية الرياضية بالمدرسة، والفنانة والتربوية "نورهان شعيب" المسئولة عن تدريس الدراما والإشراف على أكاديمية المسرح بها، كما يتواجد المسئولون عن مشروعات ال STEMالمختلفة، وبعض طلاب المدرسة لإطلاع زائري جناح المدرسة بكل تفاصيل مشروعاتهم المثيرة التي نفذوها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM.

و مدارس "IVY" هي أول مدرسة تطبق نظام STEM التعليمي، بالشراكة مع مدارس هارموني الأمريكية لتمهيد الطريق لمستقبل أفضل لأولادهم، فيما تتصدر هارموني، قائمة الأفضل وفق عدد كبير من المجلات، ويكفل نظام”STEM” التعليمي أعلي معايير الجودة المعتمدة عالميًا