نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات السبت 11 يونيو

شهدت الساحة الاقتصادية اليوم السبت عددا من الأحداث الهامة اليوم السبت
البنك الدولي: الإنسان صميم الشراكة الإستراتيجية المقبلة مع مصر
https://www.albawabhnews.com/4595072
توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وجامعة حلوان
https://www.albawabhnews.com/4595111
تذبذب أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1005 جنيهات
https://www.albawabhnews.com/4595153
رئيس شعبة المستلزمات الطبية يكشف تفاصيل أول اجتماع بعد التشكيل الجديد
https://www.albawabhnews.com/4595181
صرف 70% من مقررات يونيو لأصحاب بطاقات التموين
https://www.albawabhnews.com/4595213