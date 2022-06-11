نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات السبت 11 يونيو

السبت 11/يونيو/2022 - 01:25 م

شهدت الساحة الاقتصادية اليوم السبت عددا من الأحداث الهامة اليوم السبت

البنك الدولي: الإنسان صميم الشراكة الإستراتيجية المقبلة مع مصر

https://www.albawabhnews.com/4595072

توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وجامعة حلوان

https://www.albawabhnews.com/4595111

تذبذب أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1005 جنيهات

https://www.albawabhnews.com/4595153

رئيس شعبة المستلزمات الطبية يكشف تفاصيل أول اجتماع بعد التشكيل الجديد

https://www.albawabhnews.com/4595181

صرف 70% من مقررات يونيو لأصحاب بطاقات التموين

https://www.albawabhnews.com/4595213