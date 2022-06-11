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السبت 11 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات السبت 11 يونيو

نشرة
نشرة
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شهدت الساحة الاقتصادية اليوم السبت عددا من الأحداث الهامة  اليوم السبت

 

البنك الدولي: الإنسان صميم الشراكة الإستراتيجية المقبلة مع مصر

https://www.albawabhnews.com/4595072

 

توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وجامعة حلوان

https://www.albawabhnews.com/4595111

 

تذبذب أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1005 جنيهات

 

https://www.albawabhnews.com/4595153

 

رئيس شعبة المستلزمات الطبية يكشف تفاصيل أول اجتماع بعد التشكيل الجديد

https://www.albawabhnews.com/4595181

 

صرف 70% من مقررات يونيو لأصحاب بطاقات التموين

https://www.albawabhnews.com/4595213

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