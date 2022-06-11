أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 11 يونيو 2022

السبت 11/يونيو/2022 - 09:00 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية بداية تعاملات اليوم اسبت على نفس أسعار أول أمس الخميس وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، استقر سعر الدولار ليسجل 18.64 جنيهًا للشراء، و18.72 جنيهًا للبيع، وسعر اليورو ليسجل 20.07 جنيهًا للشراء، 20.16 جنيهًا للبيع، و سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 23.39 جنيهًا للشراء، 23.49 جنيهًا للبيع.

و سعر اليوان الصيني ليسجل 2.79 جنيهًا للشراء، و2.80 جنيهًا للبيع، و سعر الفرنك السويسري ليسجل 19.10 جنيهًا للشراء، 19.19 جنيهًا للبيع، وسعر سعر 100 ين الياباني ليسجل 13.94 جنيهًا للشراء، 14.00 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.97 جنيهًا للشراء، و4.99 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل 60.86 جنيهًا للشراء، 61.14 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 5.07 جنيهًا للشراء، 5.09 جنيهًا للبيع.