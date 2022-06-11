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السبت 11 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 11 يونيو 2022

عملات
عملات
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استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية بداية تعاملات اليوم اسبت  على نفس أسعار أول  أمس الخميس وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، استقر سعر الدولار ليسجل 18.64 جنيهًا للشراء، و18.72 جنيهًا للبيع، وسعر اليورو ليسجل 20.07 جنيهًا للشراء، 20.16 جنيهًا للبيع، و سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 23.39 جنيهًا للشراء، 23.49 جنيهًا للبيع.

و سعر اليوان الصيني ليسجل 2.79 جنيهًا للشراء، و2.80 جنيهًا للبيع، و سعر الفرنك السويسري ليسجل 19.10 جنيهًا للشراء، 19.19 جنيهًا للبيع، وسعر سعر 100 ين الياباني ليسجل 13.94 جنيهًا للشراء، 14.00 جنيهًا للبيع.

 

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.97 جنيهًا للشراء، و4.99 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل 60.86 جنيهًا للشراء، 61.14 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 5.07 جنيهًا للشراء، 5.09 جنيهًا للبيع.

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دولار أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت العملات الأجنبية الريال السعودي