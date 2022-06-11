بعد محاولة انتحار ياسمين الخطيب.. ما مرض اضطراب الشخصية الحدية؟

السبت 11/يونيو/2022 - 06:44 ص

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب، محاولتها الانتحار بسبب معاناتها مع مرض اضطراب الشخصية الحدية "BPD"، لكن لا يعلم الكثيرون أعراض هذا المرض.

ونرصد في هذه السطور، ما هو اضطراب الشخصية وما هي أعراضه.

اضطراب الشخصية هو أحد أنواع الاضطراب العقلي الذي تعاني فيه تصرفات وأداء وظائف ونمط تفكير غير صحي ومتصلب. ويعاني المصاب باضطراب الشخصية مشكلات في فهم المواقف والأشخاص والتعامل معهم. ويؤدي هذا إلى مشكلات كبيرة ووجود حدود في العلاقات والأنشطة الاجتماعية والعمل والمدرسة.

قد لا تدرك في بعض الحالات إصابتك باضطراب الشخصية نظرًا لأن طريقة تفكيرك وتصرفك تبدو طبيعية بالنسبة لك. وقد تلقي باللوم على الآخرين في التحديات التي تواجهك.

عادة ما تبدأ اضطرابات الشخصية في سنوات المراهقة أو بداية مرحلة البلوغ. وهناك العديد من أنواع الاضطرابات الشخصية. وقد تصبح بعض الأنواع أقل ملاحظة خلال منتصف العمر.

أعراض اضطراب الشخصية الحدية