بعد أقل من 10 أشهر.. ياسمين الخطيب تعلن انفصالها عن رجل الأعمال رمضان حسني

السبت 11/يونيو/2022 - 01:32 ص

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال رمضان حسني بعد أقل من 10 أشهر من الزواج.

وكانت ياسمين تزوجت رمضان حسني في أغسطس 2021.

وكانت ياسمين كشفت عن إقدامها على الانتحار، بسبب معاناتها مع مرض اضطراب الشخصية الحاد.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، الذي أتناوله بانتظام بناءًا على تعليمات طبيبي النفسي..

لم تفلح المحاولة -للأسف- فأُعدت غصبًا إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها.. لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه، لكني سأعترف بكل شجاعة إني أعاني من الـ BPD.... وعلى مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني.. أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر.. كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة.. لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة.. أتمنى الخلاص.