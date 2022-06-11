اليوم.. محاكمة متهمي الاستيلاء على خطوط لإنتاج المواد البترولية

السبت 11/يونيو/2022 - 07:55 ص

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عُمر، تط محاكمة 53 متهمًا، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم إتلاف 4 خطوط بترول كبرى عمدا حيث قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، ما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول.

ووجهت النيابة للمتهمين أنهم حازوا، وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية على الأسلحة السابق ذكرها جميعا.