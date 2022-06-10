محمد عز يستعد لطرح أغنيته الجديدة «مقدر انهيارك»عبر يوتيوب

الجمعة 10/يونيو/2022 - 08:08 م

طرح الفنان محمد عز برومو من كواليس أغنيته الجديدة" مقدر انهيارك" المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر اليوتيوب.

وشارك عز، جمهوره مقطع فيديو من كواليس تصوير أغنية “مقدر انهيارك” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب تعليقا على الفيديو:" من كواليس تصوير اغنيه مقدر انهيارك قريبا ان شاء الله.. إنتاج بلال صبري كلمات سامح رأفت الحان سيد الشاعر، توزيع مصطفي البوب، تصويرماجد مصطفي، مونتاج محمد عبد الحميد، إخراج سامر عز".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025rPpfp5Zs2DjNKrsnwoVoUSvRam8RpjimVf1qrg8RA3qYBahuyJTaeeJWdmoFQ9Ul&id=100004507897005&sfnsn=scwspmo



يذكر أن محمد عز شارك في الماراثون الرمضاني لهذا العام كضيف شرف خلال حلقة واحدة من مسلسل " "العائدون" للنجم أمير كرارة وشارك في بطولته كل من الفنانة أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين، المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة.