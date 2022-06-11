ألمانيا تتحدى المجر في دوري الأمم الأوروبية

السبت 11/يونيو/2022 - 07:52 ص

يحل منتخب ألمانيا بقيادة مدربه هانز فليك ضيفا ثقيلا على نظيره المنتخب المجري بقيادة المدرب ماركو روسي في التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت على ملعب “بوشكاش أرينا” في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

ويسعى المنتخب الألماني لتحقيق الفوز أمام مضيفه المجرى الذي يبحث عن مفاجأة بعد الفوز في الجولة الأولى على إنجلترا للبقاء في المنافسة على بطاقة التأهل لنصف النهائي في المجموعة القوية جدا.

وحقق منتخب مفاجاة قوية في بداية دوري الأمم الاوروبية بالفوز على المنتخب الإنجليزي ولكنه سقط في الجولة الثانية أمام إيطاليا.

أما منتخب الماكينات الألمانية فيتطلع لتحقيق أول انتصار في البطولة بعد ان تعادل في أول جولتين مع إيطاليا وإنجلترا.

وكانت أخر مباراة بين المنتخبين في بطولة يورو 2021 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منتخب على ملعب “أليانز آرينا” في الجولة الثالثة من دور المجموعات